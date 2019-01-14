На США обрушился снежный ураган, есть жертвы [ Редактировать ]
13 января на США обрушился мощный снежный ураган, который привел к многочисленным человеческим жертвам. В двух штатах, Канзасе и Миссури, из-за снежной бури в ДТП погибло семь человек. В аэропортах отменели 1 624 рейса, большинство отмен произошло в аэропортах Вашингтога и Далласа, пишет "Страна.ua".
Также 3 113 авиарейса были задержаны. Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам объявил в регионе чрезвычайное положение из-за разгула стихии.
Экстренные службы США заранее предупредили жителей десяти штатов о возможном урагане, но реальность превзошла все ожидания синоптиков.
В октябре на Штаты обрушился ураган "Майкл".
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