Соціальна адаптація учасників бойових дій на Донбасі. Уже кілька років задля цього існує проект "Україна - Норвегія". Уряд скандинавської держави влаштовує для наших військових безплатне навчання, щоб вони змогли працевлаштуватися чи відкрити власний бізнес. Про успіхи і труднощі проекту - наш сюжет.

Авдіївка, Красногрівка, двадцять п'ята окрема повітрянодесантна бригада. Після служби на сході країни Олег Бабич повернувся до рідного Лиманського району на Одещині. Розповідає: після пережитого у фронтовій зоні багатьом військовим дуже складно адаптуватися у мирному житті.

"Людина замкнулася - її треба вирвати з її кола повертати у суспільство: хай собі живуть, приносять користь", - говорить Олег Бабич, демобілізований військовослужбовець ЗСУ.

Донька чоловіка - Любов - розказує: повернувшись додому, батько й сам кілька місяців був ніби у прострації. Але на допомогу прийшла програма, яку в Україні - майже по всіх областях - реалізує уряд Норвегії. Це проект соціальної адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей.

"Я почала їздити на ці курси почала йому все це розказувати, він загорівся, він мені в усьому допомагав, ночами зі мною сидів, писав, вираховував, він все це робив: все - ожив", - говорить Любов Бабич, випускниця проекту "Україна - Норвегія".

Курси це три місяці безкоштовного навчання. Іноземні та вітчизняні фахівці викладають, зокрема, правові дисципліни, економіку, менеджмент підприємницької діяльності. Для того, щоб випускник або знайшов доходну роботу, або ж заснував власний бізнес.

"Він бажає почати свою справу - він знає: якій перелік документів у нього повинен бути, до кого він приходить і як розмовляє, він все це "пішим по-льотному", як то кажуть проходить: весь алгоритм початку свої справи", - говорить Сергій Тронько, регіональний представник проекту "Україна - Норвегія".

Водночас, випускники проекту захищають власні бізнес-плани, та якщо пощастить - знаходять фінансування для старту. Любові Бабич, наприклад, допомогла місцева влада. Жінка мріє про ферму. Купила десять овечок, два роки планує їх тільки розводити. Проте бринзу - вже продає.

"Я хочу розширити своє стадо до п'ятдесяти голів, щоб я мала смогу різати і продавати м'ясо В мене буде особливість в тому, що корма у нас всі натуральні ніякої хімії ми їм не даємо", - говорить Любов Бабич, випускниця проекту "Україна - Норвегія".

"На дев'ятнадцятий рік у нас - розширення, будівництво - отже, робота".

Єдине, скаржаться представники соціальної програми, місцеві органи влади не завжди готові фінансувати бізнес-починання учасників бойових дій. Тому просять чиновників звернути на це увагу. Адже, зазвичай ідеться про відносно невеликі гроші, які в подальшому можуть змінити людську долю.