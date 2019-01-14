Житель Львова пытался повеситься на светофоре на улице Городоцкой. Инцидент произошел 13 января, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчину спасли патрульные, проезжавшие неподалеку.

"По ул. Городоцкой (площадь Кропивницкая, 1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Простые люди его начали быстро снимать. В ту минуту как раз проезжал патруль, который его полноценно снял и отправил примерно 50-летнего мужчину на Кульпарковскую, в больницу - жив", - написал чиновник.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина повесился во время свадьбы.