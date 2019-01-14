Житель Львова пытался повеситься на светофоре [ Редактировать ]
Житель Львова пытался повеситься на светофоре на улице Городоцкой. Инцидент произошел 13 января, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
Отмечается, что мужчину спасли патрульные, проезжавшие неподалеку.
"По ул. Городоцкой (площадь Кропивницкая, 1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Простые люди его начали быстро снимать. В ту минуту как раз проезжал патруль, который его полноценно снял и отправил примерно 50-летнего мужчину на Кульпарковскую, в больницу - жив", - написал чиновник.
Ранее мы сообщали о том, что мужчина повесился во время свадьбы.
по теме
Во Львове нашли тела двух туристов
В одной из квартир Львова были обнаружены тела двух туристов
Украинец покончил с собой на автовокзале
По предварительной информации, мужчина пытался напасть с ножом на уборщицу, однако женщина сбежала
Девочка сбежала от убийцы ее родителей после трех месяцев заточения
Леденящая душу история всколыхнула весь мир: жуткая история, которую даже самый извращенный режиссер фильмов ужасов не смог бы воспроизвести
Хакеры украли со счетов украинцев 5 млн гривен
По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели санкционированные обыски
ДТП в Харькове: эксперты назвали скорость машины Зайцевой
В суде рассмотрели результаты экспертизы, проведенной в Днепре по требованию адвоката одного из обвиняемых