Специалисты из университета Шиллера в Германии составили рейтинг стран с самой высокой смертностью из-за некачественного питания. В первую десятку попали страны СНГ, пишет replyua.net.

На первом месте рейтинга стран с самой высокой смертностью из-за плохого питания оказался Узбекистан. По подсчетам ученых, на 100 тысяч населения жертвами некачественного питания становятся 394 человека. На втором месте идет Туркмения, тройку лидеров замыкает Кыргызстан. Украина находится на четвертом месте рейтинга, далее идут Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Беларусь, Азербайджан и Казахстан.

В то же время специалисты подчеркнули, что в списке стран, где люди очень серьезно относятся к рациону питания, лидируют европейские государства. В рейтинге стран с самым здоровым питанием лидируют Франция, Испания, а также Израиль. В этих странах люди ограничивают количество быстрых углеводов и жирной пищи в своем рационе.



Более того, жители этих стран употребляют большое количество овощей. Отмечается, что на 100 тысяч населения в этих странах умирает не более 46 человек от вредных пищевых привычек. Такие выводы специалисты сделали на основе информации по питанию в период с 1990 по 2016 годы.

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