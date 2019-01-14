На кордоні Китаю та М'янми оселилися дерев'яні пташки [ Редактировать ]
Зграя дерев'яних пташок "оселилася" на кордоні Китаю та М'янми. Там відкрили гігантську скульптуру, над створенням якої 4 роки працювала сотня художників.
Різьблена фігура - шість метрів завдовжки та чотири з половиною заввишки. Композиція відтворює сюжет відомої традиційної китайської картини "Пташки, що вшановують Фенікса".
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