Різьблена фігура шість метрів завдовжки та чотири з половиною заввишки

Зграя дерев'яних пташок "оселилася" на кордоні Китаю та М'янми. Там відкрили гігантську скульптуру, над створенням якої 4 роки працювала сотня художників.

Різьблена фігура - шість метрів завдовжки та чотири з половиною заввишки. Композиція відтворює сюжет відомої традиційної китайської картини "Пташки, що вшановують Фенікса".