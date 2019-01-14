На Закарпатті туристів приваблює незвична ферма чистокровних карпатських буйволів. Уже одинадцять років вона працює в селі Олешник. Молоко цих тварин вважають жирнішим та кориснішим за коров'яче, та навіть призвичаїлися виготовляти з нього сири. Чим живе господарство сьогодні - бачили наші кореспонденти.

Масивні, чорні та рогаті - карпатські буйволи прямують пасовиськом. Узимку їм тут сумно, адже болото, де залюбки вовтузяться влітку, під шаром снігу. Та буйволиці мають забавку. Зокрема радо знайомляться з туристами.

У стаді панує матріархат - усе вирішує буйволиця Жуля. Відповідальність на ній неабияка. На фермі майже 60 голів дорослих та ще 16 буйволят. Допомагає Жулі, доглядач Павло. Усіх своїх підопічних він знає поіменно.

"Моніка, Чічка, Аня, Хан, Крістіна, Юля… Всіх 55 - знаю всіх поіменно. до чоловіка, до якого вони привикли, лагідні, а от до чужого", - говорить Павло Пусінко, працівник ферми буйволів.

Основні правила догляду за рогатими: влітку - болото, взимку - тепло, і суто органічна їжа. А відвідувачам в жодному разі не можна називати буйволів коровами!

Всього в Україні близько двохсот карпатських буйволів. Більше чверті - на фермі у селі Олешник. Хазяїн мріяв відновити популяцію тварин. Довгий час господарство працювало на розплід. А віднедавна з багатого білками та кальцієм молока виготовляють сир.

"Молоко нагріваємо до 90 градусів, і заливаємо свіжовичавлений лимонний сік. Молоко швиденько згортається на форму і під невеликий прес. І маємо адегейський сир. От справді ніжне таке, відчувається. Прямо, як вершки", - говорить Інна Левдар, працівниця ферми буйволів.

Сир, моцарела, рікота. А це гордість ферми - твердий сир, своєрідний закарпатський пармезан.

"Кожен такий сир в руках за місяць, ну дуже багато разів. Кожен має мати догляд, увагу, помити, обтирати. От це в нас самий молодий сир. От з такого будемо мати от такий", - говорить Інна Левдар, працівниця ферми буйволів.

Нині на фермі 22 буйволиці дійні. За добу вони дають 80 літрів молока. Цього вистачає, аби частувати туристів. Аби налагодити молочне виробництво, потрібно іще щонайменше 10 років.