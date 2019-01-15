В Альпах загинули 5 туристів [ Редактировать ]
Небувалі снігопади засипали прикордоння Австрії та Німеччини. Хуртовини метуть тут від минулого тижня і вже спричинили смертоносні лавини, які тільки цими вихідними забрали життя 5 людей.
За прогнозами, найближчими днями в Альпах сніговий покрив потовщає ще на півметра.
У німецькій Баварії до прибирання наслідків завірюх залучили всі надзвичайні служби та навіть військових. Вони чистять дороги та дахи будинків, що можуть не витримати ваги злежаного снігу.
"Не пам'ятаю такого відтоді, як мені було ще 55. Тоді відбувалося приблизно щось схоже, але не так екстремально і не так довго", - говорить Елізабет Фент, жителька Баварії.
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