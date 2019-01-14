У житловому будинку російського міста Шахти, Ростовської області, вибухнув побутовий газ. Загинув чоловік, і за даними рятувальників, під завалами можуть перебувати ще 6 людей.

Рвонуло на 9 поверсі, вибуховою хвилею знесло чотири квартири. Зі зруйнованого будинку евакуювали всіх мешканців. На місці працюють рятувальні служби.

Це уже другий такий інцидент у Росії за останні два тижні. 31 грудня через вибух газу обвалився цілий під'їзд у Магнітогорську. Тоді загинули 39 людей.