У Росії стався вибух газу у багатоповерхівці [ Редактировать ]
У житловому будинку російського міста Шахти, Ростовської області, вибухнув побутовий газ. Загинув чоловік, і за даними рятувальників, під завалами можуть перебувати ще 6 людей.
Рвонуло на 9 поверсі, вибуховою хвилею знесло чотири квартири. Зі зруйнованого будинку евакуювали всіх мешканців. На місці працюють рятувальні служби.
Це уже другий такий інцидент у Росії за останні два тижні. 31 грудня через вибух газу обвалився цілий під'їзд у Магнітогорську. Тоді загинули 39 людей.
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