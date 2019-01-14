Крушение самолета в Индонезии: спасатели нашли речевой самописец [ Редактировать ]
В Индонезии обнаружили речевой самописец с борта затонувшего лайнера Boeing 737, авиакомпании Lion Air, который упал в море 29 октября 2018 года, сообщает "РБК-Украина".
Подполковник военно-морского флота Агунга Нугрохо рассказал, что в течение нескольких дней они получали слабый сигнал от самописца, и вскоре его было найдено на 30-метровой глубине под толстым слоем грязи.
Речевой самописец - один из двух так называемых черных ящиков, который имеет решающее значение для расследования авиакатастрофы.
Ранее мы сообщали о том, что над Францией пропал истребитель.
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