Одного військовослужбовця поранено минулої доби на Донбасі. Ворог 10 разів відкривав прицільний вогонь по українських позиціях. Із великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї атакував опорні пункти військових поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Лебединського.

Загострення обстрілів фіксують і поблизу Бахмутської траси. Там побував наш кореспондент Геннадій Вівденко.

На лінії оборони біля річки Сіверський Донець тривають бої. Бойовики посилилися батальйоном "Призрак". Відтоді почали постійно провокувати бійців.

"Мы находимся в горячем цехе. Крымское, Луганская область. Весело каждый день. У них ротации каждые 10-15 дней новые приходять", - говорить позивний "Каспар", військовослужбовець Збройних Сил України.

Днями цю позицію намагалася атакувати група снайперів - за даними розвідки - це кадрові військові фахівці. Нашим піхотинцям вдалось їх вгомонити.

"Ми відповідаємо тоді коли вони розпочинають обстрілювати. Так ми ведемо себе спокійно, дотримуємося мирних угод близько підходять починають нас обстрілювати", - говорить Василь, військовослужбовець Збройних Сил України.

Тримати оборону доводиться в складних погодних умовах. І щодня відкопувати траншеї від снігу. Але піхотинці відшукують і плюси.

"В чем-то погодные условия помогают, видно, противника. Слышно противника. Перемешение идет ночью. Когда мороз, очень слушно", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних Сил України.

По сусідах цієї ж доби бойовики стріляли із БМП. Саме на цій ділянці наша розвідка зафіксувала активність ворога. До лінії зіткнення противник підтягнув три танки.

Тут додатково укріпилися мішками на випадок нападу противника. Повністю владнали фортифікаційні споруди. І ще можна додати - це танконебезпечний напрямок. На цій ділянці Луганської області.