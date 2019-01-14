Ирина Билык шокировала поклонников новым образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников новым образом. На днях артистка опубликовала две фотографии на своей странице в Instagram.
На снимках исполнительница позирует в откровенном черном наряде с корсетом и кудрявыми волосами. Образ певицы был дополнен ярким макияжем и нехарактерной для Билык прически.
Фото: Instagram
"Ваши предпочтения: ✔️Ноги ✔️Грудь ✔️Мозги", - подписала снимок певица.
Многим поклонникам Ирины Билык показалось, что артистка копирует Мадонну. Однако другие засыпали певицу комплиментами.
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