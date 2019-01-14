Крушение Boeing 707 в Иране: появились первые подробности [ Редактировать ]
В пригороде Тегерана разбился грузовой Boeing 707, летевший из Бишкека. Спасатели вытащили семь тел и продолжают поиски погибших, передает Ilna.
Информационное агентство сообщает, что на борту были 16 человек. Ранее передавали, что пассажиров было 15.
Самолет отправлялся в международный аэропорт Пайам, что в Карадже, находящемся неподалеку от места крушения. Воздушное судно стало ошибочно приземляться в аэропорту Фатх в том же городе.
Предполагают, что пилот не справился с управлением при посадке, в итоге самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и оказался в жилом районе. На фото с места катастрофы видно обломки деревьев, в которые врезалась машина.
Ссылаясь на источник, журналисты утверждают, что самолет принадлежал иранской армии.
Недавно мы сообщали, что в России произошла авиакатастрофа.
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