В пригороде Тегерана разбился грузовой Boeing 707, летевший из Бишкека. Спасатели вытащили семь тел и продолжают поиски погибших, передает Ilna.

Информационное агентство сообщает, что на борту были 16 человек. Ранее передавали, что пассажиров было 15.

Самолет отправлялся в международный аэропорт Пайам, что в Карадже, находящемся неподалеку от места крушения. Воздушное судно стало ошибочно приземляться в аэропорту Фатх в том же городе.

Предполагают, что пилот не справился с управлением при посадке, в итоге самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и оказался в жилом районе. На фото с места катастрофы видно обломки деревьев, в которые врезалась машина.

Ссылаясь на источник, журналисты утверждают, что самолет принадлежал иранской армии.

Недавно мы сообщали, что в России произошла авиакатастрофа.