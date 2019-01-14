Крушение Boeing 707 в Иране: жуткие кадры с места авиакатастрофы [ Редактировать ]
В сети появились первые фото и видеозаписи с места падения грузового самолета Boeing 707, который разбился 14 января, в Иране при посадке в аэропорту города Карадж.
Boeing 707 cargo plane crashes in #Iran https://t.co/DFbuwDiqvO pic.twitter.com/IViLboVEof— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
Борт летел из Бишкека (столица Киргизии). При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По данным телеканала Press TV, на борту находились более десяти человек. Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines. СМИ сообщают, что пилотов удалось спасти.
Однако погибли более 7 человек.
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