В сети появились первые фото и видеозаписи с места падения грузового самолета Boeing 707, который разбился 14 января, в Иране при посадке в аэропорту города Карадж.

Борт летел из Бишкека (столица Киргизии). При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По данным телеканала Press TV, на борту находились более десяти человек. Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines. СМИ сообщают, что пилотов удалось спасти.

Однако погибли более 7 человек.