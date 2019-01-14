Остров Пасхи: ученые раскрыли секрет статуй [ Редактировать ]
Ученые разгадали предназначение каменных статуй, которые расположены на острове Пасхи. Скульптуры, изготовленные в свое время аборигенами из вулканических пород, указывали жителям на источники питьевой воды, пишет Plos one.
Статуи, расположенные по периметру острова, датированы 1250-1500 годами.
До этого было принято считать, что статуи носили ритуальное значение. Разгадать тайну ученые смогли, сопоставив гидрологические данные об источниках пресной воды на острове с расположением статуй. В итоге оказалось, что местонахождение статуй практически совпадает с источниками.
Ученые отметили, что статуи находятся непосредственно рядом с источниками, а там, где их нет, нет и статуй.
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