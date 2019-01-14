Школу Харкова "замінували" телефоном [ Редактировать ]
Для учнів 163-ї харківської школи - навчання після зимових канікул сьогодні так і не розпочалося. О пів на 8-му ранку в поліцію зателефонував невідомий і повідомив про замінування навчального закладу.
Правоохоронці вивели всіх працівників на вулицю, дітей відпустили додому. У приміщенні вибухотехніки оглянули майже 6 тисяч квадратних метрів та прилеглу до школи територію. Жодних небезпечних предметів - не знайшли.
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