Для учнів 163-ї харківської школи - навчання після зимових канікул сьогодні так і не розпочалося. О пів на 8-му ранку в поліцію зателефонував невідомий і повідомив про замінування навчального закладу.

Правоохоронці вивели всіх працівників на вулицю, дітей відпустили додому. У приміщенні вибухотехніки оглянули майже 6 тисяч квадратних метрів та прилеглу до школи територію. Жодних небезпечних предметів - не знайшли.