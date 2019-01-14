Еммануель Макрон написав листа до французів у відповідь на протести "жовтих жилетів". Його оприлюднили на сайті Єлисейського палацу. У зверненні президент запропонував 35 питань - для обговорення на, так званих, загальнонаціональних дебатах. Кожен охочий зможе прийти і висловити свою думку щодо розвитку країни.

Теми найрізноманітніші - від оподаткування та екології - до проблем мігрантів. Дебати розпочнуться завтра і триватимуть два місяці.

Упродовж цього часу Макрон планує відвідати кілька міст і зустрітися з муніципальними політиками. Президент сподівається, що дискусія зможе перетворити, цитую, "невдоволення людей на конкретні рішення".