Еммануель Макрон написав листа французам [ Редактировать ]
Еммануель Макрон написав листа до французів у відповідь на протести "жовтих жилетів". Його оприлюднили на сайті Єлисейського палацу. У зверненні президент запропонував 35 питань - для обговорення на, так званих, загальнонаціональних дебатах. Кожен охочий зможе прийти і висловити свою думку щодо розвитку країни.
Теми найрізноманітніші - від оподаткування та екології - до проблем мігрантів. Дебати розпочнуться завтра і триватимуть два місяці.
Упродовж цього часу Макрон планує відвідати кілька міст і зустрітися з муніципальними політиками. Президент сподівається, що дискусія зможе перетворити, цитую, "невдоволення людей на конкретні рішення".
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