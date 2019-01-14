У Ґданську під час доброчинного концерту чоловік з ножем напав на мера. Один із глядачів зі значком "Преса" вибіг на сцену, де стояв Павел Адамович, здійняв бійку, а потім ударив його ножем. Мера у тяжкому стані доправили в лікарню і прооперували. Нападником виявився вже судимий 27-річний житель Ґданська.

Раніше у нього діагностували тяжке психічне захворювання. Чоловік пояснив - хотів помститися Адамовичу за ув'язнення, яке він вважає несправедливим.

"Поліція зреагувала не одразу. Він вибіг на сцену, тримаючи ніж у правій руці. А потім почав кричати, що 5 років просидів у в'язниці через опозиційну партію. Це все, що мені вдалося почути. А моя донька помітила ніж, і ми одразу пішли. Він сміявся і був дуже щасливий, що таке скоїв. Він не поспішав, не втікав. Він хвалився тим, що зробив", - говорить Йоанна Погожельска, свідок.