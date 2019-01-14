У Польщі знімають мультфільм на основі реальних подій Другої світової. Головний герой стрічки - ведмідь, який став учасником бойових дій і був справжнім побратимом солдатів. Неймовірну історію хижака-армійця записали зі слів очевидця.

"Його всиновили солдати, і він став їм справжнім товаришем і... справжнім героєм".

Осиротіле ведмежа польські вояки підібрали в Ірані. Там саме дислокувалися війська армії генерала Андерса. Дитинча назвали Войтеком і разом із солдатами воно здолало непростий шлях транспортної роти через Близький Схід до Італії та Шотландії. Дев'яностотрирічний ветеран і тезко чотирилапого героя Войцех Наребський - останній живий вояк підрозділу - два з половиною роки пліч-о-пліч провів з клишоногим плеканцем.

"Він був надзвичайно сильний. Міг нести ящик з артилерійськими набоями - сам. Тоді як для виконання такої роботи потрібні були четверо людей", - говорить Войцех Наребський, ветеран другої світової війни.

Рядовий Войтек був офіційно приписаний до роти. Мав зарплатню і пайок. Безпосередньої участі в бойових діях не брав. А от у спортивній боротьбі з армійськими товаришами вправлявся регулярно.

"Щоразу, вигравши поєдинок, Войтек облизував обличчя суперника, ніби перепрошуючи за перемогу", - говорить Войцех Наребський, ветеран другої світової війни.

Після війни Войтек залишився в шотландському зоопарку. Анімаційний мультфільм про дивовижну дружбу ведмедя з солдатами вийде на екрани вже наступного року.