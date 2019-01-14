В Днепропетровской области пенсионерку осудили за жестокое убийство бездомных собак, передает "УНН".

"Приговором Софиевского районного суда Днепропетровской области 60-летнюю гражданку признано виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2018 года в селе Девладово гражданка поместила беспризорную собаку в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить преступные действия, нанесла не менее пяти ударов мешком о бетонное покрытие дороги. В результате животное получило несовместимые с жизнью телесные повреждения. После этого женщина выбросила собаку в яму с мусором.

Через несколько дней обвиняемый повторно совершил умышленное преступление в отношении еще одной бездомной собаки. Как сообщила прокуратура, женщина избила животное до смерти лопатой. Отмечается, что подсудимая признала свою вину. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.

Люди часто проявляют жестокость по отношению к животным. Ранее хозяйка привязала собаку к машине и тянула ее по дороге.