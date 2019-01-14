Бабушка на глазах у детей убивала бездомных собак [ Редактировать ]
В Днепропетровской области пенсионерку осудили за жестокое убийство бездомных собак, передает "УНН".
"Приговором Софиевского районного суда Днепропетровской области 60-летнюю гражданку признано виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данным следствия, в августе 2018 года в селе Девладово гражданка поместила беспризорную собаку в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить преступные действия, нанесла не менее пяти ударов мешком о бетонное покрытие дороги. В результате животное получило несовместимые с жизнью телесные повреждения. После этого женщина выбросила собаку в яму с мусором.
Через несколько дней обвиняемый повторно совершил умышленное преступление в отношении еще одной бездомной собаки. Как сообщила прокуратура, женщина избила животное до смерти лопатой. Отмечается, что подсудимая признала свою вину. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.
Люди часто проявляют жестокость по отношению к животным. Ранее хозяйка привязала собаку к машине и тянула ее по дороге.
по теме
Девочка сбежала от убийцы ее родителей после трех месяцев заточения
Леденящая душу история всколыхнула весь мир: жуткая история, которую даже самый извращенный режиссер фильмов ужасов не смог бы воспроизвести
Работник Uber признался в массовом убийстве
Убийца заявил, что приложение якобы "поработило" его во время работы
Под Одессой мужчину забили до смерти из-за пакета с едой
В Одесской области пакет с продуктами стал причиной жесткого убийства
Мужчина зверски убил работодательницу во время собеседования
По Днепром наемный работник жестоко расправился с женщиной, к которой он пришел трудоустраиваться
Мужчина зверски убил водителя BlaBlaCar
В России жестоко убили женщину-водителя BlaBlaCar