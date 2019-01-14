Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка подарила больше 40 тысяч новогодних сладких подарков для детей пайщиков в 22 областях Украины. Всего на подарки было потрачено почти 4 млн грн.

"Мы в" Укрлендфарминг "внимательно относимся к семьям пайщиков, особенно - к их детей. Мы не только помогаем в ремонте детских садов и школ, но и привлекаем будущее поколение к культуре компании, и уже традицией стали новогодние сладкие подарки на Новый год. Мы стремимся порадовать детей в селах и городах и создать для них атмосферу чуда ", - рассказывает Марианна Конина, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Группы компаний" Укрлендфарминг ".

Предприятия "Укрлендфарминг" на территориях присутствия организовали новогодние праздники для детей. Например, ООО "АП" Приднепровское " к Новому году организовало праздник и вручение подарков детям детских садов и школ Свободненського, Ривнопольского, В-Новосельского и Рыбинского сельских советов. А в Тернопольской области подарки вручали вместе представители предприятия ООО "Западная Агропроизводственная Компания" и сельский глава Великомлинивецького сельского совета Кременецкого района Тернопольской области, который прокомментировал: "Новогодних праздников у нас в районе дети ждут с особым нетерпением. Ведь именно в этот период они получают подарки - от своих семей и от" Укрлендфарминг ". Вручая подарки, я убедился, что взаимодействие с социально ответственной компанией - это не только развитие сельского хозяйства в регионе, но и счастливые улыбки наших детей, заботу о которых трудно переоценить".

Напомним, что "Укрлендфарминг" ко Дню знаний в сентябре 2018 обеспечил детскими дневниками "Мир аграрных профессий" больше 20 тысяч детей Украины на сумму полмиллиона гривен.