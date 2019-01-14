В декабре 2018 года биржа OKEx поведала миру о ряде новинок и изменений. Главное из них – сервис для улучшения прибыльности трейдинга Perpetual Swap, пишут в сети.

Название Perpetual Swap можно перевести как бессрочный (вечный) своп.

Своп – производный финансовый инструмент. По сути своей, это договор, по которому можно купить актив. И при этом получить гарантии выкупа его по фиксированной стоимости. По своему определению свопы (дериативы) внебиржевые, поэтому для OKEx данный сервис является отдельной платформой.

Предполагается, что кроме всех явных преимуществ, деривативы помогут трейдерам прогнозировать курс биткоина к доллару в далекой перспективе.

Теперь хеджирование позиций и арбитраж (выгодная покупка на одной площадке и продажа на другой) становятся менее рискованными для торговцев. Каждый своп имеет условную стоимость в 100 долларов по актуальному курсу USD к BTC. У всех участников торгов есть опция создавать длинные позиции. Это нужно делать в случае, если предполагается возможность получения прибыли от повышения цены криптовалюты. Чтобы заработать от снижения стоимости, следует создавать короткие позиции. Кредитное плечо бессрочного свопа – от 1 до 100. Срок свопа (как и следует из названия финансового инструмента) – не ограничен.

Данный дериватив пока что доступен для одной валютной пары. Тем не менее, руководство площадки обещает запуск большего количества своп-контрактов для других токенов и криптовалют.

Нововведения, которыми порадовала площадка OKEx

Криптовалютную биржу OKEx стоит назвать ведущей, самой инновационной биржей. Весной 2018 года компания заявила, что переместила торговые операции на лояльную Мальту. Таким образом руководство уже не зависит от особенностей законодательства Китая.

Также новости организации – это не только бессрочные свопы, но и система Tiered Maintenance Margin Ratio. Речь идет о механизме регулирования кредитного плеча в зависимости от состояния рынка. Это сделано для минимизации влияния на рынок, когда чрезмерно большие позиции ликвидируются.

Mark Price Mechanism защищает трейдеров от непрогнозируемой ликвидации позиций. Подобные ситуации бывают при феноменальных скачках рыночных цен. Временные изменения сглаживаются за счет скользящей средней.

Ожидается, что запущенный площадкой ОКЕх сервис деривативов в сочетании с рядом других маркетинговых инструментов, сделает торги более комфортными и прогнозируемыми. Следовательно, нововведения еще более усилят позиции биржи на рынке.