Биатлон. Рупольдинг: где и когда смотреть гонки Кубка мира [ Редактировать ]
Фото: biathlon-ruhpolding.de
Пятый этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 пройдет в немецком Рупольдинге с 16 по 20 января.
В рамках данного этапа состоится шесть гонок - мужской и женский спринты, две эстафеты и масс-старты.
Спортивные баталии Рупольдинга в прямом эфире покажут украинские телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1", а спутниковый Eurosport 1. Жители Беларуси смогут воочию увидеть все старты на "Беларусь 5".
16 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины - "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".
17 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины - "UA:Перший", Eurosport 1", "Спорт 1".
18 января, 15:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины - "Спорт 1", "UA:Перший", "Eurosport 1".
19 января, 15:30. Эстафета, 4х6 км, женщины - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5".
20 января, 13:15. Масс-старт, 15 км, мужчины - "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".
20 января, 15:40. Масс-старт, 12,5 км, женщины - "Eurosport 1", "UA:Перший", "Спорт 1".
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