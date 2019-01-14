В Черниговской области сыну мэра Прилук из-за избиения общественного активиста сообщено о подозрении в преступлении, сообщает "Корреспондент".

Ярослава Попенко подозревают в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В сентябре прошлого года, находясь возле центрального входа административного здания Прилукского отдела полиции, подозреваемый на почве существующих личных неприязненных отношений с общественным активистом, нанес последнему удар ногой в область правого предплечья, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого перелома руки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что бывший рецидивист напал с ножом на мэра Гданська.