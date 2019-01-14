Сыну мэра сообщили о подозрении в избиении [ Редактировать ]
В Черниговской области сыну мэра Прилук из-за избиения общественного активиста сообщено о подозрении в преступлении, сообщает "Корреспондент".
Ярослава Попенко подозревают в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
В сентябре прошлого года, находясь возле центрального входа административного здания Прилукского отдела полиции, подозреваемый на почве существующих личных неприязненных отношений с общественным активистом, нанес последнему удар ногой в область правого предплечья, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого перелома руки.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня. Досудебное расследование продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что бывший рецидивист напал с ножом на мэра Гданська.
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