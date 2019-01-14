Фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков. За 10 дней снимок набрал свыше 25 миллионов одобрительных реакций, побив по популярности фотографию новорожденной дочери Кайли Дженнер, пишет BuzzFeed.

Автор поста-рекордсмена - аноним, создавший аккаунт яйца world_record_egg специально, чтобы потеснить лидера. "Давайте вместе установим мировой рекорд и создадим самый залайканный Instagram. Побьем действующий рекорд, который удерживает Кайли Дженнер (18 миллионов)", - призвал автор профиля 4 января.

Фото: Instagram

Поначалу рост числа лайков нельзя было назвать стремительным. Однако после того, как на него обратили внимание многие СМИ, к 13 января посту удалось преодолеть рубеж 13 миллионов и продолжить рост. Автор установившего рекорд фото не раскрывает свою личность. Он представляется курочкой по кличке Генриетта из Великобритании. Яйцо Генриетта нарекла Юджином.

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