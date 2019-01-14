Это позор и дикость, когда из-за долгов по зарплате, шахтерам нечем кормить своих детей. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на встрече с представителями профсоюзных организаций угольщиков.

Юрий Бойко отметил, что тысячи шахтерских семей оказались заложниками бюджетных игр власти, которая полностью игнорирует проблемы горняков, вынужденных бастовать, выходить с пикетами под Кабмин и даже объявлять голодовки из-за невыплаченных зарплат за уже добытый и отгруженный уголь.

"Мы объявляли ультиматум власти, требуя срочного принятия законопроекта №8362. И мы добились того, что госшахты смогли получить 2,5 миллиарда – и на погашение задолженности по зарплате, и на техническое переоснащение. Простая процедура – выплатить работникам государственных шахт заработанное за уже отгруженный уголь – превратилась в многомесячную эпопею, игнорирование этой проблемы правительством и в многочисленные забастовки и пикеты горняков. Но оказалось, что власть в очередной раз обманула свой народ. Это позор и дикость, когда в 21-ом веке, в стране, которая называет себя европейской — людям нечем кормить своих детей из-за того, что им не выплачивают заработанные за их труд деньги", — заявил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена выяснить, куда деваются и почему не выплачиваются бюджетные деньги, обеспеченные этим законом. И почему эта ситуация не становится объектом внимания правоохранителей.

"В результате, имея огромный ресурс, мы закупаем уголь за рубежом и кормим польских, американских и российских шахтеров, в то время как наши вынуждены буквально выбивать честно заработанные деньги. Всё это дестабилизирует отрасль и наносит удар по энергетической безопасности государства. Это позор, когда правительство страны, которая обладает одним из крупнейших запасов угля в мире, встречает баржи с американским углем пением гимна и торжественными речами, а своим шахтерам даже не платят заработанное", — сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что задолженность по зарплате не возникла бы, если бы у власти была стратегия развития угольной отрасли.

«Угольная отрасль – это хребет государства. Государственные шахты и их работники не должны чувствовать себя людьми второго сорта. Держать шахтеров за бесправных и бесплатных рабов – мы не позволим. Шахтеры ежедневно рискуют жизнью, чтобы в домах украинцев было светло и тепло. После смены власти мы сделаем все, чтобы такие ситуации больше не повторялись, и проводилась эффективная государственная политика по отношению к угольщикам и отрасли в целом», — подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, в октябре-ноябре прошлого года угольщики шахты им. Капустина ОАО «Лисичанскуголь» в течение 30 суток отказывались подниматься на поверхность и объявили голодовку, требуя погасить задолженность по зарплате. В первых числах января голодовку объявили работники шахты Кураховская ГП «Селидовуголь». У них аналогичные требования — выплатить зарплату, которую они не получали с июня прошлого года.