Ани Лорак кардинально сменила имидж (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На фотографии исполнительница позирует в черном костюме с короткими волосами.
Видимо, певица решила начать новый год с кардинальных перемен, и в первую очередь, решила сменить прическу. Поклонники певицы сразу же засыпали кумира комплиментами. Но нашлись и те, которые раскритиковали Лорак за новый образ. Кроме того, новый снимок артистки прокомментировал российский певец Сергей Лазарев, с которым певице часто приписывают роман. Лазарев оставил несколько смайликов - красных сердечек.
"Не стриги волосы, длинные волосы тебе идут", "Каре? вот это да. Новая Каролина", "Вам очень идет новая причёска", "По-моему не очень идет. С длинными было лучше", "Вы волосы обрезали? ", - пишут в сети.
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