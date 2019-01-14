Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На фотографии исполнительница позирует в черном костюме с короткими волосами.

Видимо, певица решила начать новый год с кардинальных перемен, и в первую очередь, решила сменить прическу. Поклонники певицы сразу же засыпали кумира комплиментами. Но нашлись и те, которые раскритиковали Лорак за новый образ. Кроме того, новый снимок артистки прокомментировал российский певец Сергей Лазарев, с которым певице часто приписывают роман. Лазарев оставил несколько смайликов - красных сердечек.

"Не стриги волосы, длинные волосы тебе идут", "Каре? вот это да. Новая Каролина", "Вам очень идет новая причёска", "По-моему не очень идет. С длинными было лучше", "Вы волосы обрезали? ", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак "поймали" с мужем на курорте.