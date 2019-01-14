В центре Киева, на Почтовой площади, неизвестные совершили разбойное нападение на прохожего: они приковали его наручниками к перилам лестницы и забрали его вещи, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Двое злоумышленников на автомобиле прибыли на Почтовую площадь, при этом изменив номерной знак транспортного средства. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами", - сообщили в отделе коммуникации со ссылкой на слова начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко.

Злоумышленники скрылись. Впоследствии полицейские установили местонахождение одного подозреваемого, его задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель. Другого подозреваемого, по данным полиции, объявили в розыск. Расследование продолжается.

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