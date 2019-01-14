"Укрзалізниця" не может справиться с хищением вагонов – эксперт [ Редактировать ]
Воровство из составов "Укрзалізниці" происходит из-за того, что железная дорога испытывает острый дефицит локомотивной тяги и не может быстро вывозить грузовые вагоны.
Об этом написал у себя на странице в Facebook глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко и добавил копию ответа "Укрзалізниці" на обращение Американской торговой палаты в Украине.
"Как известно, воровство из составов, а также разукомплектование вагонов стало настоящей катастрофой для железной дороги. По данным Украинского логистического альянса, в стране ежедневно воруют узлы и детали из 150-170 вагонов, а это - практически три грузовых состава!" - говорится в сообщении.
По словам эксперта, составы могут много времени стоять без движения, потому что их нельзя вывести, а "Укрзалізниця" констатирует, что ничего не может сделать с воровством и не планирует возмещать собственникам разукомплектованных вагонов убытки, которые они несут.
"Из числа конструктивных идей - предлагается вновь создать в структуре МВД подразделение транспортной полиции. А еще - УЗ напоминает, что за сохранность имущества (в частности, вагонов) должен нести ответственность их собственник. Что ж, видимо, по мнению госмонополиста, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - подытожил Криворучко.
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