В понедельник, 14 января, при въезде в Вороновицу Винницкой области произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает Vinbazar.

В результате аварии перекрыто движение по трассе в оба направления.

По предварительной информации, на трассе не разминулись три автомобиля: бензовоз сети автозаправок WOG, тентованный бус "Мерседес" и легковое авто.

Один человек погиб и двое травмированы.

На месте происшествия работают спасатели, которые провели смывания топлива с дорожного покрытия, "скорая" и полиция.

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