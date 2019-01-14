На сеансе экзорцизма умер "пациент" [ Редактировать ]
В Казахстане в Карасайском районе Алма-Атинской области после сеансов экзорцизма умер 28-летний мужчина. "Целителя" задержали. Об этом сообщает "Интерфакс".
Мужчина умер в своем доме 12 января.
"При проведении судебно-медицинской экспертизы у него обнаружили тупую травму грудной клетки с множественными переломами ребер и ушиб легких, что могло стать причиной его смерти", - говорится в сообщении.
В то же время официального заявления со стороны родных пострадавшего в полицию пока не поступало. Вместе с тем досудебное расследование по факту проводится по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Известно, что в ходе расследования полицейские задержали 63-летнего местного жителя, который занимается нетрадиционной медициной, "который мог оказаться причастным к получению пострадавшим тяжелых травм и его дальнейшей смерти".
"Как выяснилось, к целителю потерпевшего привели его родные, так как, по их мнению, у молодого человека вселились бесы, от которых он якобы страдал последние три года. Так называемое лечение, то есть изгнания бесов, продолжалось в течение пяти дней, что возможно и привело к трагедии", - отметили в полиции.
Сейчас задержанный целитель помещен в изолятор временного содержания.
Ранее мы писали о том, что умерла знаменитая актриса.
по теме
Под Вороновицей произошло крупное ДТП: есть погибшие (фото)
В понедельник, 14 января, при въезде в Вороновицу Винницкой области произошло масштабное ДТП
В Николаеве посреди двора нашли труп женщины
В понедельник днем, 14 января, в Николаеве нашли труп пожилой женщины
В Киеве на глазах у родителей парень выпал из 24 этажа (фото)
В момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители
В ДТП в Польше погиб украинский журналист
Авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства
Умерла знаменитая актриса
В штате Мэн, в городе Бар-Харбор, на 81 году жизни умерла известная американская актриса Верна Блум