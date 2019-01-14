В Казахстане в Карасайском районе Алма-Атинской области после сеансов экзорцизма умер 28-летний мужчина. "Целителя" задержали. Об этом сообщает "Интерфакс".

Мужчина умер в своем доме 12 января.

"При проведении судебно-медицинской экспертизы у него обнаружили тупую травму грудной клетки с множественными переломами ребер и ушиб легких, что могло стать причиной его смерти", - говорится в сообщении.

В то же время официального заявления со стороны родных пострадавшего в полицию пока не поступало. Вместе с тем досудебное расследование по факту проводится по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Известно, что в ходе расследования полицейские задержали 63-летнего местного жителя, который занимается нетрадиционной медициной, "который мог оказаться причастным к получению пострадавшим тяжелых травм и его дальнейшей смерти".

"Как выяснилось, к целителю потерпевшего привели его родные, так как, по их мнению, у молодого человека вселились бесы, от которых он якобы страдал последние три года. Так называемое лечение, то есть изгнания бесов, продолжалось в течение пяти дней, что возможно и привело к трагедии", - отметили в полиции.

Сейчас задержанный целитель помещен в изолятор временного содержания.

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