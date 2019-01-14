В понедельник, 14 января, на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщают пользователи соцсетей, возгорание произошло в одном из зданий, которые расположены на территории заповедника.

На опубликованных изображениях виден густой дым, который выходит из 2-этажного здания и распространяется по территории.

Также видно, что на месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

По неподтвержденной информации, возгорание произошло в Лабораторном корпусе, переданном в безоплатное пользование бывшей УПЦ Московского патриархата, пишет LB.ua.

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