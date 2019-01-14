Президент Вірменії Армен Саргсян підписав наказ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Тепер Вірменія має 15 діб для остаточного формування нового уряду.

Нагадаю, лідер вірменської опозиції Пашинян став прем'єром у травні після того, як Республіканська партія була повалена внаслідок масових протестів проти корупції.

У жовтні він оголосив про відставку з метою розпуску парламенту та проведення позачергових парламентських виборів.