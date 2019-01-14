Президент Вірменії призначив Ніколу Пашиняна прем'єр-міністром країни [ Редактировать ]
Президент Вірменії Армен Саргсян підписав наказ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Тепер Вірменія має 15 діб для остаточного формування нового уряду.
Нагадаю, лідер вірменської опозиції Пашинян став прем'єром у травні після того, як Республіканська партія була повалена внаслідок масових протестів проти корупції.
У жовтні він оголосив про відставку з метою розпуску парламенту та проведення позачергових парламентських виборів.
по теме
Еммануель Макрон написав листа французам
Еммануель Макрон написав листа до французів у відповідь на протести "жовтих жилетів". Його оприлюднили на сайті Єлисейського палацу
Вибори президента в Україні: Анатолій Гриценко оприлюднив передвиборчу програму
В часи президентства Віктора Ющенка, Анатолій Гриценко займав посаду Міністра оборони України
Леонід Кравчук у своє 85-річчя презентував власну книгу про Україну
Вісімдесят п'ятий ювілей відзначає сьогодні Перший президент України Леонід Кравчук. Проте, замість того, щоб приймати подарунки - він сам вирішив дещо презентувати українцям
Соціологи назвали нові рейтинги кандидатів у президенти
В гонитві за рейтингами. Поки українські політики реєструються на президентські вибори, соціологи вже підбили перші підсумки опитувань. Хто в лідерах та чи чекати другого туру?
Президентські вибори: соціологи підбили перші підсумки
У гонитві за рейтингами. Доки українські політики в ЦВК реєструються на президентські вибори, соціологи вже підбили перші підсумки опитувань. Хто в лідерах та чи чекати другого туру президентських праймеріз?