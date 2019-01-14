Про війну на Донбасі в Мінську говорили президент Білорусі Олександр Лукашенко і колишній учасник Тристоронньої контактної групи Мінського процесу Віктор Медведчук. Лукашенко наголосив на необхідності "якомога швидшого врегулювання конфлікту на Донбасі". При цьому війну він назвав "непорозумінням", а Україну та Росію - "братніми народами".

"Это недоразумение, иначе не назовешь. Надо заканчивать. Братские республики, братские народы, просто братья. Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками - медвежья услуга. Поэтому мы придерживаемся такой точки зрения", - заявив Олександр Лукашенко, президент Білорусі.

"Минские соглашения сегодня известны во всем мире. Они состоялись здесь. К сожалению, надо отметить то, что они не выполняются в полной мере, но в любом случае - альтернативы им не существует Минским соглашениям. И это признают все столицы мира", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".