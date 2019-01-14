На Харківщині у ДТП загинули чотири людини [ Редактировать ]
Чотири людини загинули в ДТП на Харківщині. Ще дев'ятеро - постраждали. О восьмій ранку біля міста Чугуєва зіткнулися мікроавтобус та легковик. Водій "Хюндая" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.
Водій та пасажирка мікроавтобуса і ще дві жінки, що їхали в легковику - загинули на місці. Травмованих - доправили до лікарні.
"Поліцейські встановлюють усі обставини аварії та особи постраждалих у ДТП. Крім того, проводиться огляд проїжджої частини та дорожнього покриття", - говорить Олексій Маник, начальник відділу СУ ГУНП в Харківській області.
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