У Росії відбудеться суд над полоненими українськими моряками [ Редактировать ]
Завтра у Росії відбудеться суд над полоненими українськими моряками. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Вироки усім 24 бранцям винесуть в один день, - заявив адвокат Микола Полозов.
Для цього наших моряків заводитимуть по 4 до двох різних суддів.
Нагадаю, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили три українських судна та екіпаж поблизу Керченської протоки. Усі моряки визнали себе військовополоненими.
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