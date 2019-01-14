Для цього наших моряків заводитимуть по 4 до двох різних суддів

Завтра у Росії відбудеться суд над полоненими українськими моряками. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Вироки усім 24 бранцям винесуть в один день, - заявив адвокат Микола Полозов.

Для цього наших моряків заводитимуть по 4 до двох різних суддів.

Нагадаю, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили три українських судна та екіпаж поблизу Керченської протоки. Усі моряки визнали себе військовополоненими.