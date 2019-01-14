На Донбасі бойовики зазнали втрат [ Редактировать ]
На Донбасі цієї ночі окупанти з великокаліберних кулеметів атакували українські позиції поблизу Новомихайлівки. А вранці ворог з гранатометів обстріляв оборонців Павлополя. Один армієць дістав поранення.
Минулої доби по позиціях Об'єднаних сил бойовики відкривали вогонь 14 разів. Били по опорних пунктах біля Пісків, Авдіївки, Красногорівки, Новгородського та Опитного. Неподалік Новотошківського застосували БМП. Двох наших військових поранено.
За даними розвідки, чотирьох бойовиків знищено.
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