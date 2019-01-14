На Донбасі бойовики відкривали вогонь із гранатометів

На Донбасі сьогодні - три обстріли. Бойовики відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів на Маріупольському напрямку. А на Луганському - в районі села Жовте вдарили з мінометів забороненого калібру. Ніхто з українських військових не постраждав