Школа в селі Мухарів, що на Хмельниччині, працює понад півстоліття

На Хмельниччині протестують проти закриття гімназії у селі Мухарів. Її закривають просто посеред навчального року. З селянами ніхто не порадився, тож вони вирішили відвойовувати єдину в селі школу. Батьки та вчителі на знак протесту навіть перекривали дороги. Чи вдалося відстояти навчальний заклад - дивіться далі.

Школа в селі Мухарів, що на Хмельниччині, працює понад півстоліття. Нині тут навчаються учні перших - дев'ятих класів. Учителька математики в розпачі - каже: невдовзі може залишитися без роботи.

"Сьогодні мала бути вже закрита. Директора попередили, що сьогодні включиться чи опалення, чи електроенергія, то буде на неї заведено судова справа", - розповідає Неля Сувора, вчитель початкових класів Мухарівської гімназії.

У будівлі школи розмістився і дитячий садок. Сюди батьки привозять дітей навіть із сусідніх сіл.

"Закривають усе і школу і садочок. Все вони кажуть під ключ. Вони кажуть, на Берездів. Але, щоб батьки самі возили, бо таких маленьких діток вони перевозить автобусом не можуть", - говорить Тетяна Мартинюк, вихователь ДНЗ "Соняшник".

Закрити і дитсадок, і школу посеред року - вирішили місцеві урядники. Таке рішення ухвалили на сесії напередодні нового року. Освітяни переконують - це порушення закону.

"Не було громадського слухання. Не дотримались відповідного регламенту", - говорить Світлана Савчук, в. о. директора Мухарівської гімназії.

Вчителі та батьки обурені. Кажуть: з ними ніхто радився. Тож вирішили спільно захищати школу.

"Ми робили акцію протесту. Стояли ми за селом робили акцію протесту. До нас навіть ніхто й не вийшов", - говорить Василь Ільчук, голова батьківського комітету.

"Я написала позов в Хмельницький адміністративний суд. Мене підтримали наші мами, вчителі, будуть свідками разом", - говорить Ніна Калинюк, жителька села Мухарів.

Люди запросили до школи чиновників, благають - дати змогу їхнім дітям хоча б завершити навчальний рік.

"Хочу довести до відома, що не згоден не тільки персонал школи із рішенням. Не згідне все село, все село проти такого рішення".

Під тиском людей чиновники поспіхом змінюють рішення сесії. І обіцяють: гімназію поки що не закривати.

"Ваша школа продовжує свою діяльність до 01.06.2019 року. Дальше існує початкова школа і дитячий садок".

Чиновники кажуть: на утримання всього навчального закладу в місцевому бюджеті немає грошей.

"Такі малокомплектні як зараз Мухарівська в майбутньому вони не перспективні. У зв'язку з тим, що освітньої субвенції нам не додали. Протягом 18 року нам її зменшили рівно в два рази", - говорить Віктор Васьківський, голова Берездівської ОТГ.

Така ж ситуація і в Берездівській об'єднаній громаді. Тут уже вирішили: замість 12 шкіл утримуватимуть лише дев'ять.