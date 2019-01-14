Женщина приобрела феноменальный слух из-за редкой болезни [ Редактировать ]
41-летняя англичанка Пэм Робертс столкнулась с расстройством, которое она сама называет мукой. Женщина рассказывает, что ей приходится постоянно слышать, как двигаются ее глазные яблоки, а эти звуки внутри головы уже стали хуже пытки, передает Znaj.ua.
В мире всего лишь у нескольких сотен людей диагностировали редчайший синдром под названием дегисценция костной стенки верхнего полукружного канала, и Пэм входит в их число.
Пэм Робертс с детьми
Самое страшное, что несчастной женщине приходится слышать буквально все процессы в своем организме: переваривание пищи, течение крови в кровеносных сосудах и венах, движение мышц, костей, сердцебиение и даже эхо от собственного дыхания.
"Каждый день 24/7 я чувствую головокружение, потерю равновесия. Я слышу внутренности моего тела... Я слышу, как мои глазные яблоки двигаются из стороны в сторону. Я слышу, как мой желудок переваривает".
Синдром дегисценции костной стенки верхнего полукружного канала - крайне редкое медицинское расстройство, существование которого выявили совсем недавно. Это расстройство сопровождается истончением или отсутствием отрезка кости во внутреннем ушном канале, что вызывает нарушения баланса и высокую чувствительность даже к малейшим звукам.
Это расстройство, впервые признанное в медицинской литературе в 1998 году, обычно происходит по неизвестным причинам у пожилых людей.
К сожалению, все эти звуки невозможно приглушить, поэтому их звучание давно уже стало для женщины невыносимым мучением. Иногда звуки бывают настолько громкими, что Пэм с трудом верится, что их не слышат окружающие.
Ранее мы сообщали, что из-за редкой болезни женщина перестала слышать мужчин.
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