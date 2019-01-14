Какие знаки зодиака легко поддаются порче [ Редактировать ]
Экстрасенс Илона Новоселова рассказала на своем официальном сайте о предрасположенности каждого знака зодиака к негативным магическим воздействиям. Об этом пишет Sterlegrad.
Знаки стихии Огня и порча
Знаки зодиака стихии Огня (Лев, Стрелец и Овен) меньше всех подвержены магии. По словам участницы "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой, люди, рожденные под этими знаками, имеют очень сильное энергетическое поле, пробить которое бывает очень сложно.
Но несмотря на это, Львам, Овнам и Стрельцам все же следует иметь дополнительную защиту от сглаза и порчи. Илона Новоселова рекомендует носить камни-обереги, соответствующие им по гороскопу.
Стихия Земли
Знаки зодиака стихии Земли (Дева, Телец и Козерог) обладают энергетикой средней защищенности. Их легко сглазить, приворожить или наслать порчу в те моменты, когда они теряют связь со своим родом.
Для представителей данных знаков зодиака очень важно всегда находиться в близости со своими родственниками. В этом случае их будет защищать сила рода.
Стихия Воздуха
Знаки зодиака стихии Воздуха (Водолей, Весы и Близнецы) очень часто подвергаются различного рода негативным магическим воздействиям.
По словам экстрасенса Илоны Новоселовой, людям этих созвездий необходимо чаще проводить энергетическую очистку своего жилья. Это поможет им защитить себя от порчи и сглаза.
Стихия Воды
Знаки зодиака стихии Воды (Скорпион, Рыбы и Рак) имеют очень слабое энергетическое поле, за исключением Скорпиона. Люди-Скорпионы сами обладают способностью воздействовать на людей и тонко чувствуют, когда к ним приближается опасность. Их интуиция и внутренняя магия дает им надежную защиту против порчи и сглаза. А Рыбам и Ракам Илона Новоселова рекомендует носить обереги и талисманы, которые бы укрепляли их энергетику.
Стать жертвой порчи или сглаза может каждый. Но если постоянно укреплять свое энергетическое поле, то можно выработать своеобразный иммунитет против черной магии.
Смотрите также, как определить порчу и сглаз.
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