На Донбасі загинув українській військовий [ Редактировать ]
Один українській військовий загинув, двох поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики били з великокаліберних кулеметів та стрілецьккої зброї по наших позиціях поблизу Новомихайлівки і Чермалика.
Під вогонь гранатометів потрапили укріплення поблизу Павлополя і Старогнатівки. Загалом станом на вісімнадцяту годину зафіксовано п'ять обстрілів.
Українські військові дотримуються режиму припинення вогню. Ситуація залишається під їхнім контролем.
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