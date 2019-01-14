Один українській військовий загинув, двох поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики били з великокаліберних кулеметів та стрілецьккої зброї по наших позиціях поблизу Новомихайлівки і Чермалика.

Під вогонь гранатометів потрапили укріплення поблизу Павлополя і Старогнатівки. Загалом станом на вісімнадцяту годину зафіксовано п'ять обстрілів.

Українські військові дотримуються режиму припинення вогню. Ситуація залишається під їхнім контролем.