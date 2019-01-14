Чотири людини загинули в ДТП на Харківщині. Ще дев'ятеро - постраждали. О восьмій ранку біля міста Чугуєва зіткнулися мікроавтобус та легковик.

Водій "Хюндая" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Водій, пасажирка буса та ще дві жінки, які їхали в легковику - загинули на місці. Травмованих доправили до лікарні.

"Встановлено, що водій легковика "Хюндай" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із мікроавтобусом "Рено", який рухався у напрямку міста Харкова", - говорить Олексій Маник, начальник відділу СУ ГУНП у Харківській області.