Варіанти врегулювання конфлікту на Донбасі сьогодні на вищому рівні обговорювали в Мінську. Які пропозиції звучали - про це у нашому матеріалі.

"Рад вас видеть, дорогой. Сколько зим - сколько лет. Много, вспоминал по дороге к вам".

Вони обіймаються, як давні друзі, тиснуть одне одному руки та сідають за стіл переговорів. Олександр Лукашенко не приховує, Україна для нього стала рідною.

"Я и служил там, много раз бывал там. Да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то там между Черниговом и Киевом", - говорить Олександр Лукашенко, президент Білорусі.

Говорять про мирне врегулювання війни на Донбасі. Медведчук зазначає: словянські народи мусять самі домовитися, а Білорусь може стати посередницею між Україною та Російською Федерацією.

"Минские соглашения сегодня известны во всем мире. Они состоялись здесь. К сожалению, надо отметить то, что они не выполняются в полной мере, но в любом случаи альтернативы им не существует. И это признают все столици мира", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Лукашенко має найвищу довіру серед іноземних лідерів у Україні - це дані різних соціологічних досліджень. Президент Білорусі називає конфлікт на Донбасі непорозумінням.

"Это недоразумение. Иначе не назовешь. Надо заканчивать. Братские республики, братские народы, просто братья делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками - медвежья услуга. Поэтому мы придерживаемся такой точки зрения", - говорить Олександр Лукашенко, президент Білорусі.

"Это характер дружественных отношений между нашими странами и Олександр Григорьевич неоднократно пытался и брал, и берет сегодня на себя и посреднические функции. В том числе, в вопросах мирного урегулирования отношений между Украиной и Россией. И вы знаете, что такая функция она реализуется", - говорпиьь Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя"

Медведчук додає, хоче відновити добрі стосунки між Україною та Російською Федерацією. Для цього каже варто знову сісти за стіл переговорів.