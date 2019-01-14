Юрій Бойко та Ігор Насалік зустрілися з головою Незалежної профспілки гірників України: яких домовленостей досягли сторони? [ Редактировать ]
Українські шахтарі й досі чекають на свої зарплати. Заборгованість держави перевищила сотні мільйонів гривень. А відтепер гірники взагалі можуть залишитися без роботи. Чому - розбиралися наші кореспонденти.
В Україні близько сорока державних шахт, більшість - збиткові. Гірникам затримують заробітну плату, виробництво не фінансують. Тепер на шахтарів можуть покласти новий тягар. За законом про ринок електроенергії, ці держпідприємства мають вносити передоплату за електрику. Якщо цього не станеться - енергію відключать, за цим вимкнеться система схову води і шахти просто затопить, менш ні за пів доби.
"Галузь доведена до банкрутства, найближчими днями почнуть вимикати електроенергію. Шахта "Капітальна" Донецької області буде затоплена за 7 годин, шахта "Курахівська" за 5,5 годин, шахта "Росія" за чотири години. В Луганській області шахта буде затоплена за 7 годин. У Луганській області 4 шахти передбачені на закриття. Це ні з ким не погоджувалось, ні з губернаторами, ні з профспілками, ні з трудовими колективами", - говорить Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників України.
Аби цього не сталося, в Раді необхідно проголосувати законопроект, який дозволить зняти таке зобов'язання з шахтарів. Тож гірники звернулись по допомогу до нардепів.
"Представники профсоюзних комітетів, коли почули і побачили, що шахтам ще на додаток до всіх фінансових проблем, доведеться сплачувати передплату за електроенергію, а це практично означає зупинку шахт і їх затоплення. Фактично 40 тисяч людей, якщо буде втілена ця перша частина закону про електроенергію, в тих умовах які сьогодні працюють шахти, це зупинка. І 40 тисяч людей залишаються без роботи, і сьогоднішня нарада була ціль відпрацювати механізм - як уникнути зупинки шахт, зупинки електричної енергії. Я вважаю, що ми цей механізм найближчим часом, парламент буде підтримувати зміни до законодавства, щоб дозволити шахтам працювати", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
На зустріч до гірників засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко запросив і міністра енергетики та вугільної промисловості. Ігор Насалик пообіцяв, що гроші для шахт знайдуть.
"В середу на Кабінеті міністрів, ми будемо здвигати кошти із майбутніх місяців на січень, і шукати кошти, щоб забезпечити електроенергією тих шахт, які працюють для того, щоб їх не затоплювало. Буде розглядатись питання про внесення вугільних шахт в особливу провести зміни до Закону про електричну енергію, і внести шахти без змоги їх відключення", - говорить Ігор Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості України.
За словами Юрія Бойка, крім зарплат та державної підтримки шахт, необхідно збільшити фінансування на модернізацію підприємств. Оксана Вовк
по теме
Это позор, когда из-за долгов по зарплате, шахтерам нечем кормить детей - Бойко
Юрий Бойко отметил, что тысячи шахтерских семей оказались заложниками бюджетных игр власти, которая полностью игнорирует проблемы горняков
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко пообіцяв зменшити вартість газу для населення
Вартість газу - може бути значно нижчою. Відповідний законопроект зареєстрований народними обранцями. Проте, нинішні тарифи на комунальні послуги перетворили життя українців - на виживання
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет отстаивать права избирателей на свободное волеизъявление в международных правовых институциях
10 января Кассационный административный суд в составе Верховного Суда частично удовлетворил апелляционную жалобу народного депутата Украины
Жорсткі умови МВФ не сприяють розвитку України - Юрій Бойко
МВФ допоможе Україні врятувати велику приватизацію. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Фонду держмайна Віталій Трубаров після зустрічі з представником Фонду. Нагадаю, план приватизації-2018 виконано лише на 2%
Громадські організації України підписали меморандум про підтримку Юрія Бойко кандидатом у президенти
Громадські організації з усіх регіонів України підтримали Юрій Бойка, як кандидата в президенти. Під час Всеукраїнського форуму вони підписали меморандум