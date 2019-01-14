Українські шахтарі й досі чекають на свої зарплати. Заборгованість держави перевищила сотні мільйонів гривень. А відтепер гірники взагалі можуть залишитися без роботи. Чому - розбиралися наші кореспонденти.

В Україні близько сорока державних шахт, більшість - збиткові. Гірникам затримують заробітну плату, виробництво не фінансують. Тепер на шахтарів можуть покласти новий тягар. За законом про ринок електроенергії, ці держпідприємства мають вносити передоплату за електрику. Якщо цього не станеться - енергію відключать, за цим вимкнеться система схову води і шахти просто затопить, менш ні за пів доби.

"Галузь доведена до банкрутства, найближчими днями почнуть вимикати електроенергію. Шахта "Капітальна" Донецької області буде затоплена за 7 годин, шахта "Курахівська" за 5,5 годин, шахта "Росія" за чотири години. В Луганській області шахта буде затоплена за 7 годин. У Луганській області 4 шахти передбачені на закриття. Це ні з ким не погоджувалось, ні з губернаторами, ні з профспілками, ні з трудовими колективами", - говорить Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників України.

Аби цього не сталося, в Раді необхідно проголосувати законопроект, який дозволить зняти таке зобов'язання з шахтарів. Тож гірники звернулись по допомогу до нардепів.

"Представники профсоюзних комітетів, коли почули і побачили, що шахтам ще на додаток до всіх фінансових проблем, доведеться сплачувати передплату за електроенергію, а це практично означає зупинку шахт і їх затоплення. Фактично 40 тисяч людей, якщо буде втілена ця перша частина закону про електроенергію, в тих умовах які сьогодні працюють шахти, це зупинка. І 40 тисяч людей залишаються без роботи, і сьогоднішня нарада була ціль відпрацювати механізм - як уникнути зупинки шахт, зупинки електричної енергії. Я вважаю, що ми цей механізм найближчим часом, парламент буде підтримувати зміни до законодавства, щоб дозволити шахтам працювати", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

На зустріч до гірників засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко запросив і міністра енергетики та вугільної промисловості. Ігор Насалик пообіцяв, що гроші для шахт знайдуть.

"В середу на Кабінеті міністрів, ми будемо здвигати кошти із майбутніх місяців на січень, і шукати кошти, щоб забезпечити електроенергією тих шахт, які працюють для того, щоб їх не затоплювало. Буде розглядатись питання про внесення вугільних шахт в особливу провести зміни до Закону про електричну енергію, і внести шахти без змоги їх відключення", - говорить Ігор Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості України.

За словами Юрія Бойка, крім зарплат та державної підтримки шахт, необхідно збільшити фінансування на модернізацію підприємств. Оксана Вовк