А в Сполучених Штатах "політична пауза" - найтриваліша за всю історію. Вже понад 3 тижні в країні не працюють урядові структури. Кого в цьому звинувачують американці? І чи запровадять у штатах надзвичайний стан? Всі деталі - в нашому сюжеті.

Вони відпочивали на Різдво, залишилися вдома на Новий рік, а тепер - пересиджують по домівках зимову негоду. Але вимушеним канікулам ніхто не радіє, адже для сотень тисяч держслужбовців це "відпустка за власний рахунок". Немає бюджету - нема й роботи. І краю цьому не видно - тож навіть найближчі соратники Трампа просто в телеефірі закликають президента припинити" шатдаун" і розблокувати уряд, хоча б тимчасово.

"Я би порадив президентові відновити роботу уряду, хоча б на короткий час, на три тижні, наприклад. А там побачимо, чи зможемо ми домовитися. Чи зможе він зробити це сам - запровадивши надзвичайний стан", - заявила Ліндсі Грем, сенатор-республіканець.

Коли в мега-популярному в Штатах телесеріалі "Картковий будинок" президент Андервуд оголосив надзвичайний стан і фінансував свою програму з резервних коштів, бо Конгрес йому грошей не давав - всі вирішили: непогана фантазія. Законно, але нереально.

Утім, зараз Дональд Трамп цілком може повторити хід, вигаданий сценаристами. Запровадити надзвичайний стан - через ситуацію на кордоні і почати будівництво своєї стіни, не запитуючи конгресменів. Питання тільки в тому, що жителі країни про це скажуть - підтримають чи ні. А дані останніх соцопитувань тривожні для Білого дому.

"За підсумками опитувань, 53% звинувачують у "шатдауні" Дональда Трампа і лише 29 - вважають, що винні демократи".

Це - найсвіжіші дані, які спільно отримали телекомпанія ABC та впливова газета Washington Post. Лише 13% американців вважають винними політиків в обох таборах, більшість - бачить провину Трампа, хоча він щиро сподівався завдяки скандалу, навпаки, підняти свій рейтинг.

А він у підсумку - обвалився. І може просісти ще більше - через черговий скандал. Юристи одразу двох парламентських комітетів обговорюють зараз правові підстави, аби викликати на слухання під присягою особистих перекладачів президента, які були під час його зустрічі з Путіним. Адже преса розкопала - в Білому домі немає стенограми жодної з п'яти їхніх розмов за останні два роки. Це може обернутися черговим гучним розслідуванням, "перебити" ефект від якого Дональд Трамп здатен, хіба якщо він і справді - за прикладом "кіношного" президента Андервуда - оголосить в країні надзвичайний стан.