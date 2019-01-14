Помер мер польського міста Ґданськ [ Редактировать ]
Мер польського міста Ґданськ Павел Адамович, на якого напередодні напав чоловік із ножем, помер у лікарні. Про це повідомляють польські ЗМІ.
Нагадаю, під час виступу Адамовича на благодійному концерті, на сцену піднявся чоловік та завдав мерові кілька ударів ножем. Нападника затримали. Він уже був раніше засуджений за пограбування банків, а також мав психічні розлади. Злочинець назвав напад на мера помстою партії "Громадянська платформа".
"Поліція зреагувала не одразу. Він вибіг на сцену, тримаючи ніж у правій руці. А потім почав кричати, що 5 років просидів у в'язниці через опозиційну партію. Це все, що я почула. А моя донька помітила ніж, і ми одразу пішли. Він сміявся і був дуже щасливий, що таке скоїв. Він не поспішав, не втікав. Він вихвалявся тим, що зробив", - розповідає Йоанна Погожельска, очевидиця.
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