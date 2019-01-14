Суддя господарського суду Києва сприяє рейдерським захоплення приватних підприємств - ГО "Стоп Корупції" [ Редактировать ]
Наступ на свободу слова. Скандальна суддя Господарського суду Києва Вікторія Сивакова звинуватила активістів у втручанні у суддівську діяльність. Фактом тиску на правосуддя вона вважає власне інтерв'ю, записане журналістами "Стоп Корупції".
У ньому суддя визнала своє знайомство з адвокатом Андрієм Богданом, який у тому ж суді представляв інтереси однієї із сторін у справі "Каховка Протеїн Агро". Тоді Сивакова ухвалила рішення на користь клієнтів свого товариша-адвоката. Скаргу судді розгляне Вища Рада Правосуддя. Там активісти "Стоп Корупції" анонсували проведення мирної акції протесту через тиск на журналістів. Мітинг проведуть завтра перед початком засідання .
"Сівакову у відставку! Сівакову у відставку!"
"Сивакова Вікторія - це суддя Господарського суду міста Києва, яка є дуже одіозною. Оскільки була помічена не раз у корупційних та рейдерських захопленнях приватних підприємств. Представником даної судді є, так званий, адвокат Андрій Богдан. Це друг та помічник чоловіка судді Сівакової", - говорить Володимир, активіст ГО "Стоп Корупції".
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