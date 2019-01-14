До Авдіївки завітав дитячий театр із казковою виставою [ Редактировать ]
"Ангел, що втратив зірку". До прифронтової Авдіївки приїхав дитячий театр із казковою виставою. Гастролі організував штаб Операції Об'єднаних сил. І хоча до лінії зіткнення лічені кілометри - у глядацькій залі спокій і святковий настрій. Генадій Вівденко переконався.
У залі будинку культури авдіівського коксохімічного заводу сотні дітей. Більшість з них пережили обстріли бойовиків. Але сьогодні у них в гостях - Чернігівський дитячий театр.
"Я хочу процитувати Тарковського: "чем больше в этом мире зла, тем больше мы должны делать прекрасного". Чим більше ми будем робити прекрасного, тим ми допоможемо людям порборити цю проблему, ці страхи", - говорить Максим Добролюбов, художник-постановник мистецького проекту "Арт-перемирья" при штабі ООС.
Вистава відзначена кількома преміями. А декорації до неї розробляла дев'ятирічна дітина. Виступ театру майже на лінії фронту організував штаб Операціі Об'єднаних сил.
"Об'єднані сили демострують, що міста Донеччини та Луганщини безпечні. В цих містах може розвиватися українська культура. І ООС долучається до української культури", - заявив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
За сценарієм - янгол загубив зірку з неба. Люди на землі, які її знаходять - спочатку думають її продати. Але потім усе ж таки повертають янголу.
"Ця вистава визнана однією з найгарніших вистав в Украіні. Все, що краще ми долучаємо до тих людей, що проживають на території Луганщини та Донеччини. Добро має перемогти зло. Ми цим показуєм, що добрі люди перрможуть те зло", - говорить Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
Діти із задоволенням діляться враженнями від вистави.
"Мне понравилось, как там полицейский брызгал пистолетом. - Он же был игрушечный! - Что это всего лишь сказка и все".
"Всім вам дуже дякуємо. Приъзжайте ще".
Попереду у Чернігівського театру ще сім фронтових міст таких як Бахмут, Попасна, Мар'їнка. Це все триватиме для дітей. Є й ще таке бойове завдання для Операції Об'єднаних сил.
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