"Ангел, що втратив зірку". До прифронтової Авдіївки приїхав дитячий театр із казковою виставою. Гастролі організував штаб Операції Об'єднаних сил. І хоча до лінії зіткнення лічені кілометри - у глядацькій залі спокій і святковий настрій. Генадій Вівденко переконався.

У залі будинку культури авдіівського коксохімічного заводу сотні дітей. Більшість з них пережили обстріли бойовиків. Але сьогодні у них в гостях - Чернігівський дитячий театр.

"Я хочу процитувати Тарковського: "чем больше в этом мире зла, тем больше мы должны делать прекрасного". Чим більше ми будем робити прекрасного, тим ми допоможемо людям порборити цю проблему, ці страхи", - говорить Максим Добролюбов, художник-постановник мистецького проекту "Арт-перемирья" при штабі ООС.

Вистава відзначена кількома преміями. А декорації до неї розробляла дев'ятирічна дітина. Виступ театру майже на лінії фронту організував штаб Операціі Об'єднаних сил.

"Об'єднані сили демострують, що міста Донеччини та Луганщини безпечні. В цих містах може розвиватися українська культура. І ООС долучається до української культури", - заявив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

За сценарієм - янгол загубив зірку з неба. Люди на землі, які її знаходять - спочатку думають її продати. Але потім усе ж таки повертають янголу.

"Ця вистава визнана однією з найгарніших вистав в Украіні. Все, що краще ми долучаємо до тих людей, що проживають на території Луганщини та Донеччини. Добро має перемогти зло. Ми цим показуєм, що добрі люди перрможуть те зло", - говорить Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

Діти із задоволенням діляться враженнями від вистави.

"Мне понравилось, как там полицейский брызгал пистолетом. - Он же был игрушечный! - Что это всего лишь сказка и все".

"Всім вам дуже дякуємо. Приъзжайте ще".

Попереду у Чернігівського театру ще сім фронтових міст таких як Бахмут, Попасна, Мар'їнка. Це все триватиме для дітей. Є й ще таке бойове завдання для Операції Об'єднаних сил.