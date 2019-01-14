У Бельгії влаштували тиждень української культури [ Редактировать ]
Українські художники поїхали дивувати бельгійців до Брюгге. Там організували тиждень української культури. Що привезли наші майстри - розкаже Олена Абрамович.
Центральна площа міста Брюгге. Галерея, де виставляють свої твори сучасні художники з усього світу, на тиждень стала домівкою для українських митців.
Графіка-калейдоскоп, картини-килими, екстравагантні усмішки та американська Статуя Свободи в образі мавпи чи британська королева з головою зебри. Так бачать світ українські митці.
"Я хотела показать хрупкое равновесие мировой политики в вот в этой короне. Собственно говоря, политика, это такие вещи: черное-белое, черное-белое", - говорить Ольга Адам, українська художниця.
Кожен відвідувач бачить у цьому полотні щось своє, розказує авторка Ольга Адам, яких тільки версій не наслухалась.
"Мне кажется, я сделала не картины, а какие-то мемы, ну что-то такое популярное. Все тянутся инстинктивно за телефоном и хотят сфотографировать", - говорить Ольга Адам, українська художниця.
Бельгійці та туристи фотографуються, замовляють портрети, купують сувеніри та картини. Організаторка, художниця Світлана Лебіга зібрала роботи майже двох десятків українських митців з усіх куточків країни.
"Оце з Донецька це художник, Сергій Захаров. Це взагалі легендарна особистість. Два місяці він знаходився в підвалах, його арештували - бачте, це такі картини він малював - за ці малюнки, за інсталяції, які він по місту ставив", - розповідає Світлана Лебіга, українська художниця, керівник культурного центру України в Бельгії.
Летіти до Бельгії художники мали власним коштом, тож змогли не всі. Проте ті, хто таки дістався на виставку - не шкодують.
"Насправді це перша виставка, де така кількість дуже сильних українських художників зібрались і саме в такому прекрасному місці. І дуже важливо нам поспілкуватись, зрозуміти де ми, де наше мистецтво", - говорить Яна Іванникова, українська художниця.
"Мистецтво воно завжди було в цьому місці, в Брюгге, в Бельгії, це був фламандський стиль, на якому всі художники вчилися живопису. Для себе я зрозуміла в якому далі жанрі, стилі рухатись, і які речі в плані філософії я хочу далі робити", - говорить Олена Наїдко, українська художниця.
Надалі таких заходів буде більше - обіцяють в українському посольстві в ЄС, бо збільшилось фінансування і є кому цим опікуватися.
"З'явилась така концепція культурна. Ну принаймні в міністерстві закордонних справ і з'явились люди, які живуть цим і хочуть багато робити", - говорить Тамара Точицька, дружина посла України в ЄС.
"Сумно, але сьогодні більшість бельгійців, якщо й чула про Україну - то лише про війну та корупцію. Але ж українці - це дещо більше. Це освічені, творчі люди, і нам треба ближче пізнавати саме таку Україну", - говорить Кріс Бекерс, почесний консул України в Бельгії.
І така нагода буде вже наступного тижня - у Брюсселі в рамках Днів українського кіно показуватимуть українські стрічки.
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