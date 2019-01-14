У Черкасах батьки тринадцятирічної Віталіни Позняк уже півроку намагаються встановити винних у смерті доньки. Влітку дівчинка відпочивала у санаторії, їй раптово стало зле. Дівчинка померла у кареті швидкої. Ми розповідали цю історію наприкінці літа, та відтоді причини її смерті - так і залишаються таємницею.

"Це я вже намалювала після смерті доці. Таке в мене було бажання - я і доця".

До дитячої кімнати своєї доньки Оксана намагається не заходити. За півроку після смерті Віталіни в кімнаті майже нічого не змінилось - на своєму місці, немов чекаючи на її повернення, лежать шкільні зошити, а в шафі - новенька форма.

Перед початком навчального року Віталіна відпочивала в санаторії "Сосновий Бір". Оксана запевняє, донька була цілком здорова, але буквально через 10 хвилин після телефонної розмови з нею поскаржилась одноліткам на головний біль. Зі слів дітей, вони спочатку довго шукали медсестру, коли знайшли - та, проконсультувавшись з лікарем телефоном, дала дитині якісь препарати, та тій стало ще гірше. Ще через 40 хвилин медсестра таки викликала швидку, але було запізно.

"На мою думку, причиною смерті є - дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів. Навіть це вказано у висновках комісії, яка була проведена", - говорить Ігор Позняк, батько Віталіни.

У висновках обласної медичної комісії зазначено: давати "Корвалол" дитині ні медсестра, ні лікар не мали права, до того ж, про погіршення стану Віталіни вона повідомила лише після її смерті. Та попри це, обурюється батько дівчинки, до медперсоналу санаторію комісія наказала лише вжити дисциплінарних заходів, а навколо закладу звести паркан.

""Вирішити питання з встановлення огорожі на території установи" - те , що вони пишуть. Я даже не знаю, як таке можна писать батькам, які втратили свою дитину".

Одразу після смерті дитини керівництво санаторію натякало, мовляв, їй погіршало після дискотеки. Та за нашою інформацією, ні алкоголю, ні опіатів у крові дівчинки експерти не виявили. Лікаря, який надавав консультації медсестрі телефоном, ми в санаторії не застали.

А головний лікар, посилаючись на таємницю слідства, ситуацію не коментує.

"Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося горе велике у людей. Більше я нічого не можу сказати, бо висновків цих комісій я не бачив", - говорить Анатолій Ситник, головний лікар санаторію "Сосновий Бір".

Ще в серпні поліція відкрила провадження за статтею "Умисне вбивство". Та за півроку підозру слідчі нікому так і не оголосили. Наполягають, зроблять це, коли всі експертизи будуть завершені.

"Це була першочергова була кваліфікація відкрита, якщо будуть встановлені якісь додаткові версії або причини, можливо буде перекваліфікація, але це вже в ході досудового розслідування", - говорить Наталія Ткачук, в.о. начальника сектору комунікації ГУ НП у Черкаській області.

Та коли закінчиться розслідування, не знають навіть самі поліцейські.