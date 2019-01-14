Народні традиції із сучасними трендами. На Тернопільщині - фестиваль маланок. Його проводять уже третій рік поспіль. Цього разу змагалися 13 колективів. Як усе пройшло - бачили і наші журналісти.

Свята Маланки жителі Синькова чекають з нетерпінням. Заздалегідь шиють костюми, розучують щедрівки та колядки. Тут, у гардеробній місцевого будинку культури наряджають головну героїню свята - Меланію. За старовинними звичаями, цю роль грає неодружений хлопець. Цьогоріч ця місія випала 22-річному Михайлові. Хлопець зізнається: бути головною героїнею свята - для нього неабияка честь.

"Відчуття? Настрій святковий. Дуже гарний. Тому що ми відтворюємо давні традиції, які відтворювали наші тати, мами, бабки, діди".

Та потрапити на свято не так вже й просто. При в'їзді в село - імпровізований пропускний пункт.

"Вітаємо зі святами, з величезним святом в нашому селі. І ми вас запрошуємо на свято. Просимо озолотити ручку".

Біля сільської ради збираються колективи. Цьогоріч їх 13. Тут і козаки, і цигани, і герої мультфільмів. Святковою ходою усі рушають вулицями села.

"Радуйся! Ой, радуйся земле Син Божий народився".

Чотирнадцятирічний Роман отримав роль господаря. Кожух та вишиванку - випросив у родичів. Найцінніший реквізит - чоботи, їм вже півстоліття.

"Був дід колись, так само виступав, їздив у цім костюмі. Вишиванка стара тай кирзаки файні, німецькі".

Потім усі збираються на головній площі Синькова. Подивитися на Маланку приїхали гості і з сусідніх міст.

"Вже по селах трохи починають пропадати ці свята. Тут ще підтримують. Знаєте, спонукають села ще щось готувати".

Маланка вже стала візитівкою Синькова. І з кожним роком фестиваль набуває популярності. Проводити це свято запропонував український бізнесмен Дмитро Фірташ, котрий тут народився та виріс. Його родина піклується, аби народні традиції та старовинні обряди зберігалися. І передавалися від покоління до покоління.

"Збираються колективи, придумують сюжети. Сценарії пишуть самі. Продовжити традиції, щоб не вмирали традиції. Молодь підростає, в них вже інакші тепер пріоритети. Хай хоч знають своїх предків, їх традиції, щоб вони жили дальше", - розповідає Марія Фірташ, організатор свята "На гостини до Маланки".

"Кожен народ, який зберігає свої традиції, вивчає свою історію, продовжує колядками, піснями душу свого народу, - він буде залишатися вічним, ніхто не зламає", - говорить Олег Барна, народний депутат України.

А позмагатися колективам є за що. Найкращі маланкарі отримають 20 тисяч гривень, за друге місце дадуть 10 тисяч. Всі решта учасників, незалежно від місця, отримають 5 тисяч.

Гулятимуть в Синькові до пізнього вечора. Завершиться святкування старовинним обрядом спалювання дідуха. Опісля, учасники та гості разом заколядують.